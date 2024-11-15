Трамп може стати найкращим варіантом для Києва, але за певної умови, - Politico

Новий президент США не збирається позбавляти Україну зброї

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп може стати найкращим варіантом для України. Звісно якщо не бачитиме в Києві "перешкоду до миру".

Про це повідомляє Politico з посиланням на Республіканську партію. У матеріалі йдеться, що за словами анонімного республіканського експерта із зовнішньої політики, знайомого з президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням, Київ розуміє, що Трамп може виявитися кращим варіантом, ніж його опонентка Камала Гарріс.

"У кращому разі Гарріс зберегла б підхід Джо Байдена — це була б її політика, і це було б рівносильно повільній смерті України", — заявив він.

За словами анонімного республіканського експерта, у разі якщо перемогла б Гарріс, то не змогла б отримати жодної додаткової допомоги через Конгрес, одну або дві палати якого контролювали б республіканці.

Він заявив, що Трамп не має наміру просто так здаватися і хоче, аби війна закінчилася. Республіканець додав, що новий президент США не збирається позбавляти Україну зброї та постачання на даному етапі. Адже знає, що крах України означатиме, що Володимир Путін командуватиме за столом переговорів.

"У Трампа є деяка особиста зацікавленість у цьому. Він пишається тим, що є майстром укладання угод, і не хоче, щоб його бачили таким, який укладає жахливу угоду", — заявив він.

Джерело додало, що під час телефонних дзвінків Зеленському та їхньої нещодавньої зустрічі в Нью-Йорку "Трамп вселив деяку впевненість" в українського лідера, що він не кине Україну.

Журналісти у матеріалі зазначили, що небезпека полягає в тому, що Зеленський — також продавець, "найбільший" в історії, за словами Трампа, — не поступиться достатньо, і Трамп починає бачити проблему в Україні.

"Українці мають переконатися, що Трамп не бачить у них перешкоди до миру, і вони не повинні першими говорити "ні", навіть коли їм кидають якісь дурні ідеї. Києву потрібно, щоб росіяни продовжували говорити йому (Трампу — ред) "ні", щоб українці виглядали розумною стороною. Тоді Трамп дійде висновку, що єдиний спосіб посадити росіян за стіл переговорів — допомогти українцям", — сказало джерело видання.

За словами іншого республіканця, знайомого з переговорами, поки що у Трампа немає докладного плану, і думки щодо України серед його радників різняться. Однак Україні кажуть, що їй доведеться піти на серйозні територіальні поступки, і що нагородою за це стануть 80% країни, яка залишається вільною і незалежною, сказав він.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

На початку вересня Дональд Трамп пообіцяв, що якщо здобуде перемогу на виборах і стане очільником Білого дому, то ініціює телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і Путіним, аби досягти угоди "впродовж 24 годин".

"Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну та Зеленському… Ми укладемо угоду протягом 24 годин", — сказав Трамп під час виступу у Нью-Йоркському економічному клубі 5 вересня.

Проте деякі експерти та фахівці припускали, що його план може включати поступки з боку України щодо територій у Криму та Донбасі​. Такої думки дотримувалася і кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс.

Крім того, цього ж місяця Трамп мав зустріч із Зеленським, під час якої президент України представив йому свій план щодо досягнення перемоги.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп зробив нову заяву щодо війни Росії проти України