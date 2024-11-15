"Мають зупинитися": Трамп зробив нову заяву щодо війни Росії проти України

Він торкнувся питання нашої війни у Флориді

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на війні Росії проти України. Він додав, що робота в напрямку її припинення буде наполегливою.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має припинитися. Росія та Україна повинні зупинитися", – заявив Трамп 14 листопада, його слова цитує CNN.

Трамп говорив це під час заходу у Флориді, висловивши жаль з приводу загибелі людей через війну. Політик наголосив, що війна має припинитися як для цивільних людей, так і для військових.

"Незалежно від того, чи є вони солдатами, чи людьми, які сидять у містах, ми будемо це робити", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф", колишня офіцерка розвідки США Ребека Коффлер заявила, що Дональд Трамп стане справжнім подарунком для України та кошмаром для російського президента Володимира Путіна. На відміну від своїх попередників, які безуспішно намагалися налагодити дружні відносини з Кремлем, Трамп вже довів, що вміє перехитрувати Путіна.