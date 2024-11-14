У Зеленського прокоментували чутки про українську ядерку і назвали "руйнівну" альтернативу

Подоляк назвав спекуляціями розмови про українську ядерку

Про створення української ядерної бомби не може бути й мови. Розмовами про неї намагаються гасити небажання Заходу застосувати проти Росії по-справжньому руйнівну зброю.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Ця зброя, зазначає він, зовсім не секретна.

"Це суворе дотримання наявних санкцій, їхнє розширення на експорт нафти й газу. Це передання Україні заморожених у Європі російських активів. Це припинення постачання через треті країни до Рф компонентів та обладнання для військового виробництва. Це запровадження санкцій проти широкого списку російських чиновників, промисловців і пропагандистів війни. Це ізоляція агресора замість безлічі сигналів про бажання вступити з ним у переговори. Чому світ спокійно сприймає знищення українських міст, але не готовий навіть обговорювати знищення економічної основи російського мілітаризму, яке можна реалізувати без жодного пострілу?", — пише він.

А українська "ядерка", на думку Подоляка, навіть якби вона створювалася, не змогла б стримати Росію.

"Важливо не плутати поняття "ядерна зброя" і "оптимальна опція стримування". Така зброя, навіть якби Україна змогла її в осяжному майбутньому створити (а про це взагалі не йдеться), не може стримати імперію з другим за розміром ядерним арсеналом у світі. Це ж зрозуміло", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи може Україна виготовити ядерну бомбу, і що для цього потрібно.