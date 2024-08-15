В Україні зареєстрували патріотичну торгову марку: що випускатимуть під брендом "Шухевич"

Під ним випускатимуть одяг, сувеніри та інше

На честь легендарного українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та його сина, Юрія-Богдана Шухевича, було зареєстровано спеціальну торговельну марку. Вона має стати символом української ідентичності та патріотизму.

Бренд "Шухевич" зареєструвала невістка Романа Шухевича, Олександра-Лідія Шухевич, під ним вироблятимуть одяг, сувеніри, друковану продукцію, фільми та інших товарів.

Реєстрація бренду

Згідно з інформацією, наданою Спеціалізованою інформаційною системою УКРНОІВІ, заявка на реєстрацію бренду "Шухевич" була подана ще 24 жовтня 2022 року. Офіційно бренд зареєстровано 14 серпня 2024 року, і патент буде чинний до 24 жовтня 2032 року.

Під брендом "Шухевич" плануються випускати широкий асортимент продукції, включаючи:

Металеві вироби, статуетки, твори мистецтва з бронзи та інших металів.

Сувеніри, такі як магніти, футляри для окулярів, чохли для смартфонів та ноутбуків.

Друковану продукцію: книги, газети, календарі, альбоми.

Кухонний посуд, включаючи кавові та чайні сервізи, кухлі для пива.

Одяг та взуття різних видів, а також емблеми та значки.

Роман Шухевич — видатний український політичний і військовий діяч, який став символом боротьби за незалежність України. Як головнокомандувач Української повстанської армії, він активно боровся з більшовиками та іншими окупантами. Юрій-Богдан Шухевич – його син. Через що він зазнав репресій від радянського режиму. Провів близько 30 років у радянських тюрмах та СІЗО. Був членом Української Гельсінської Групи та народним депутатом України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні обіцяють відновити музей Шухевича після російського обстрілу. Усі необхідні витрати будуть профінансовані із коштів Фонду Порошенка.