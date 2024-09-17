Заздрість мовчки: київська суддя красується у брендових речах та полюбляє дорогий відпочинок (фото)

Вона є поціновувачкою високої моди та люксового відпочинку

Олена Миколаївна Кузьмишина, голова Шостого апеляційного адміністративного суду (м.Київ), привертає увагу не лише своєю професійною діяльністю, але й пристрастю до італійської моди та розкішного способу життя. Її гардероб — вартістю у сотні тисяч гривень.

На публічних заходах Кузьмишина з'являється виключно в брендовому одязі. Відповідні світлини публікує пресслужба Шостого апеляційного суду на своїй фейсбук-сторінці. Її гардероб складається з речей таких люксових марок як Dolce&Gabbana, Max Mara та Loro Piana.

Зокрема, на одній з фото вона позує у сукні Dolce&Gabbana, вартість якої складає 3145 євро. Це понад 145 тисяч гривень за теперішнім курсом.

На іншому — в блузці D.Exterior, яка коштує майже 500 євро. Є й трішки дешевша блузка — Max Mara з попередньої колекції. Зараз вона коштує близько 300 фунтів стерлінгів — 18 414 грн за теперішнім курсом.

Взуття також у неї недешеве. Наприклад, ці утеплені лофери коштують близько 120 тисяч гривень. Loro Piana — це італійський виробник одягу зі шерсті та кашеміру класу люкс. Також бренд продає взуття з цієї ж цінової категорії.

Декларація vs реальність

В офіційній декларації судді за 2022 рік є такі пункти:

Житловий будинок, квартира та земельна ділянка (придбані раніше).

Автомобіль TOYOTA CAMRY 2018 року випуску, придбаний за 930 тисяч гривень.

Готівка: 1,7 млн гривень та 75 тисяч доларів США.

На банківському рахунку: 156 187 гривень.

У 2023 році при річній зарплаті у 2 978 529 гривень (приблизно 248 210 гривень на місяць), її доларові заощадження зросли на 25 тисяч доларів, а гривневий рахунок зменшився до 53 544 гривень.

При цьому видно, що живе суддя на широку ногу, а також може собі дозволити розкішний відпочинок на березі Італії. До речі, доволі контрастує з цим той факт, що жінка їздить на доволі непоказному, простенькому авто, якому, до того ж, 6 років. Toyota Camry 2018 року зараз можна купити не більш як за 18 тисяч доларів.

Розкішний відпочинок під час війни

Нещодавно Кузьмишина витратила 35 тисяч доларів на відпочинок у найдорожчому готелі Сицилії — San Domenico Palace, Four Seasons Hotel. Це викликало питання щодо джерел її доходів, особливо враховуючи, що виїзд відбувся під виглядом супроводу неповнолітньої доньки у міжнародне відрядження з 27 серпня по 7 вересня 2024 року через КП "Лужанка" на Закарпатті.

Розслідування НАБУ

Як повідомляє "Антикор", Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо можливих фактів фальсифікації розпоряджень про відрядження, незаконного збагачення та недекларування видатків Оленою Кузьмишиною. Детективи перевіряють джерела доходів, якими було оплачено її відпочинок на Сицилії.

Цікаво, що готель, в якому відпочивала Кузьмишина, — один з найрозкішніших на Сицилії. 5-зіркові апартаменти мають розкішні тераси з виглядом на море та гору Етну, має фітнес-центр, салон краси і відкритий басейн.

Вартість 1 ночі тут сягає десятків тисяч гривень. До прикладу, у найближчі вільні дати (1-5 листопада, а це уже далеко не високий сезон) на сайті Booking вартують понад 242 тисячі гривень (найменший термін бронювання — 4 ночі). Тобто виходить понад 60 000 за ніч у найдешевшому двомісному номері цього готелю.

Раніше "Телеграф" також писав про те, у чому "засвітилась" ексзаступниця Кулеби. Вона носить Картьє, Булгарі та інші дорогі прикраси. Вартість ювелірки сягає десятків тисяч доларів.