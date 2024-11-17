На підлозі, обійнявши коханих: як кияни переживали масовану ракетну атаку, репортаж з метро

Люди розташовувалися прямо на підлозі у підземці

Під час повітряної тривоги та вибухів у Києві вранці 17 листопада люди масово зібралися у метро. Це місце їм стало реальним укриттям з початку повномасштабної війни.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував там і показав, як виглядала станція метро, поки на ній люди переховувалися від обстрілу. Він зробив фото та відео з підземки цього ранку.

На кадрах видно, що багато хто приходив з дітьми. Хтось приходив зі своїми домашніми тваринами.

Деякі приносили із собою стільці та подушки, щоб зручніше було перечекати небезпечний час. А частина людей просто розміщувалася прямо на підлозі, на ковдрах та покривалах.

Зазначимо, що у бік Києва запускали аеробалістичні ракети "Кинджал" та гіперзвукові протикорабельні ракети. Городян просили не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укритті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, вранці 17 листопада російські військові влаштували масовану атаку по українських містах. В результаті вибухи були зафіксовані у низці міст. У зв’язку з цим було запроваджено аварійні відключення світла у частині країни. Наразі вже відомо про постраждалих та загиблих.