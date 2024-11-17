На полу, в обнимку с любимыми: как киевляне переживали массированную ракетную атаку, репортаж из метро

Люди располагались прямо на полу в подземке

Во время воздушной тревоги и взрывов в Киеве утром 17 ноября люди массово собрались в метро. Это место для них стало реальным убежищем с начала полномасштабной войны.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и показал, как выглядела станция метро, пока на ней люди скрывались от обстрелов. Он сделал фото и видео из подземки в это утро.

На кадрах видно, что многие приходили с детьми. Кто-то приходил со своими домашними животными.

Некоторые приносили с собой стулья и подушки, чтобы удобнее было переждать опасное время. А часть людей просто размещалась прямо на полу, на одеялах и покрывалах.

Отметим, что в сторону Киева запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал" и гиперзвуковые противокорабельные ракеты. Горожан просили не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытии.

Напомним, раннее "Телеграф" писал о том, утром 17 ноября российские военные устроили массированную атаку по украинским городам. В результате взрывы были зафиксированы в ряде городов. В связи с этим были введены аварийные отключения света в части страны. В настоящее время уже известно о пострадавших и погибших.