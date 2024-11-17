Стало відомо, куди росіяни влучили ракетами (відео)

Робота з відновлення вже триває

У неділю, 17 листопада, російські війська завдали масованого удару по території України. Основною ціллю були об'єкти енергетичної інфраструктури.

Як повідомила пресслужба ДТЕК, війська РФ обстріляли теплоелектростанції компанії. В результаті атаки було серйозно пошкоджено обладнання станцій.

"Сьогодні ворог здійснив масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК додали, що після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків атаки. Фахівці розпочали відновлення роботи обладнання.

У компанії наголосили, що це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

Наслідки атаки для "Укрзалізниці"

Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці", через масований ворожий обстріл були знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. Проте станом на 10:20 усі пасажирські поїзди відновили рух.

"Знеструмлені дільниці колій підключено до сусідніх підстанцій, більшість поїздів продовжують рух штатними електровозами. На дільницях, де електропостачання поки не відновлено, поїзди рухаються під резервними тепловозами. Робимо все можливе, щоб мінімізувати відставання від графіка", – йдеться у повідомленні.

Також у компанії повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу депо в Дніпропетровській області загинуло двоє залізничників. Ще троє працівників поранено, їх стан наразі задовільний.

"Вічна памʼять загиблим. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Ми всі вдячні кожному залізничнику за хоробрість і повсякденну нелегку працю", — йдеться у повідомленні

У мережі також було опубліковано відео з Одеської області, на якому видно, що через знеструмлення електричка зупинилася посеред перегону. Пасажири були змушені йти пішки до найближчої станції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 17 листопада росіяни застосували близько 120 ракет різних типів та 90 безпілотників. Це були крилаті ракети, балістика, а також БПЛА.