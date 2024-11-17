Стало известно, куда россияне попали ракетами (видео)

Работа по восстановлению уже идет

В воскресенье, 17 ноября, российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Основной целью были объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщила прессслужба ДТЭК, войска РФ обстреляли теплоэлектростанции компании. В результате атаки было серьезно повреждено оборудование станций.

"Сегодня враг совершил массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Также в ДТЭК добавили, что после окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению последствий атаки. Специалисты приступили к возобновлению работы оборудования.

В компании отметили, что это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

Последствия атаки для "Укрзализныци"

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", из-за массированного вражеского обстрела были обесточены несколько участков железной дороги на юге, западе и северо-востоке Украины. Однако по состоянию на 10:20 все пассажирские поезда возобновили движение.

"Обесточенные участки путей подключены к соседним подстанциям, большинство поездов продолжают движение штатными электровозами. На участках, где электроснабжение пока не восстановлено, поезда двигаются под резервными тепловозами. Делаем все возможное, чтобы минимизировать отставание от графика", – говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что в результате вражеского обстрела депо в Днепропетровской области погибли двое железнодорожников. Еще трое работников ранены, их состояние пока удовлетворительное.

"Вечная память погибшим. Искренние соболезнования их родным и близким. Мы все благодарны каждому железнодорожнику за храбрость и повседневную нелегкую работу", — говорится в сообщении.

В сети также было опубликовано видео из Одесской области, на котором видно, что из-за обесточивания электричка остановилась посреди перегона. Пассажиры были вынуждены идти пешком до ближайшей станции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 17 ноября россияне применили около 120 ракет разных типов и 90 беспилотников. Это были крылатые ракеты, баллистика и БПЛА.