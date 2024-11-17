Ціль - енергетика: Зеленський розповів, скільки ракет випустила РФ по Україні під час масованої атаки

Зафіксовано влучання у кількох областях.

Минулої ночі та вранці росіяни застосували близько 120 ракет різних типів та 90 безпілотників. Це були крилаті ракети, балістика, а також БПЛА.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Зокрема, росіяни використали дрони різних типів, зокрема іранські "Шахеди". Серед застосованої зброї були також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети, включаючи "Циркони", "Іскандери" та "Кинджали".

Українські сили протиповітряної оборони змогли знищити понад 140 повітряних цілей. У відбитті атаки брали участь зенітні ракетні війська, винищувачі F-16, літаки "Су" та МіГи, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Головною ціллю ворожого удару стала енергетична інфраструктура по всій території України. Внаслідок влучань та падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів, окремі райони залишилися без електропостачання.

Найсерйозніші наслідки атаки зафіксовано у Миколаєві, де внаслідок удару дрона загинуло двоє людей, ще шестеро отримали поранення, серед них – двоє дітей.

Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням електропостачання у постраждалих районах. Президент також відзначив злагоджену роботу усіх підрозділів протиповітряної оборони України та подякував захисникам за надійний захист українського неба.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни били по Україні безліччю ракет. Які міста потрапили під удар.