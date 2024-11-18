Поховали у Росії, але через пів року після вбивства: як виглядає могила скандального екснардепа Іллі Киви

Поховали колишнього депутата у Росії

6 грудня 2023 року стало відомо про смерть колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ та українофоба Іллі Киви. Колаборанта поховали на Ваганьковському цвинтарі у Москві.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила проросійського політика Іллі Киви. Ми також пригадали найгучніші скандали, у яких він фігурував.

Відомо, що у січні 2022 року Кива виїхав з України до Іспанії, а після початку великої війни переїхав до Москви. Він звертався до Путіна із проханням надати йому громадянство та політичний притулок. У листопаді 2023 року український суд засудив екснардепа до 14 років у справі про державну зраду.

Тіло депутата-зрадника було знайдено 6 грудня 2023 року у підмосковному котеджному селищі в Одинцовому. Відомо, що його вбили зі стрілецької зброї пострілом у голову. Реанімувати його медикам не вдалося.

Скандали, у яких фігурував Ілля Кива

Ілля Кива до 2018 року, виступав за українізацію Донбасу та боротьбу з російською пропагандою. Він також показував свою антиросійську позицію. Однак у 2019 році погляди політика повністю змінилися. Він став українофобом і почав висувати російську пропаганду. "Прославився" Ілля Кива завдяки наступним скандалам:

Бійка у ресторані з ветераном АТО. У січні 202 року в Іллі Киви стався конфлікт з Михайлом Майманом — ветераном АТО. Спочатку сталася словесна перепалка, а згодом вона переросла у бійку. Нардеп вдарив чоловіка головою, на що той вдарив Киву у відповідь. Політик отримав підозру у вчиненні важкого тілесного пошкодження, а ветеран записав відеозвернення, у якому назвав Киву наркоманом.

Перейменування проспекту Бандери. У липні 2020 року Ілля Кива запропонував перейменувати проспект Степана Бандери у Києві на проспект Джорджа Флойда. Афроамериканця нардеп назвав "чорношкірим великомучеником". Щобільше, політик висунув ідею включити Флойда до списку "Небесної сотні" як людину, яка розпочала "Революцію Гідності" у США.

Виправдання окупації Криму. У грудні 2021 року Ілля Кива на пропагандистському телеканалі виступив за об’єднання України з Росією. Він також виправдовував окупацію Росією українського Криму. Нардеп заявив, що України повинна бути частиною єдиної союзної держави.

Звернення до росіян. 24 лютого 2024 року Ілля Кива закликав росіян "звільнити Україну" в ефірі російського ТБ.

Могила Іллі Киви

Відразу після убивства тіло Іллі Киви кремували. За пів року прах поховали на Ваганьковському цвинтарі у Москві. На могильній плиті вигравіювана епітафія російською мовою: "Моя сила в моей вере".

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