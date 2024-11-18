Похоронили в России, но полгода спустя после убийства: как выглядит могила скандального экс-нардепа Ильи Кивы

Похоронили бывшего депутата Украины в России

6 декабря 2023 года стало известно о смерти бывшего депутата от запрещенной партии ОПЗЖ и украинофоба Ильи Кивы. Похоронили коллаборанта на Ваганьковском кладбище в Москве.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила пророссийского политика Ильи Кивы. Мы также вспомнили громкие скандалы, в которых он фигурировал.

Известно, что в январе 2022 года Кива уехал из Украины в Испанию, а после начала войны переехал в Москву. Он обращался к Путину с просьбой предоставить ему гражданство и политическое убежище. В ноябре 2023 года украинский суд приговорил экс-нардепа к 14 годам по делу о государственном предательстве.

Тело депутата-предателя было найдено 6 декабря 2023 года в подмосковном коттеджном поселке в Одинцово. Известно, что его убили из стрелкового оружия выстрелом в голову. Реанимировать его медикам не удалось.

Скандалы, в которых фигурировал Илья Кива

Илья Кива до 2018 года выступал за украинизацию Донбасса и борьбу с российской пропагандой. Он также показывал свою антироссийскую позицию. Однако в 2019 году взгляды политика полностью изменились. Он стал украинофобом и начал выдвигать российскую пропаганду. "Прославился" Илья Кива благодаря следующим скандалам:

Драка в ресторане с ветераном АТО. В январе 202 года у Ильи Кивы произошел конфликт с Михаилом Майманом — ветераном АТО. Сначала произошла словесная перепалка, а впоследствии она переросла в драку. Нардеп ударил мужчину головой, на что тот ударил Киву в ответ. Политик получил подозрение в совершении тяжелого телесного повреждения, а ветеран записал видеообращение, в котором назвал Киву наркоманом.

Переименование проспекта Бандеры. В июле 2020 года Илья Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве на проспект Джорджа Флойда. Афроамериканца нардеп назвал "чернокожим великомучеником". Более того, политик выдвинул идею включить Флойда в список "Небесной сотни" как человека, начавшего "Революцию Достоинства" в США.

Оправдание оккупации Крыма. В декабре 2021 Илья Кива на пропагандистском телеканале выступил за объединение Украины с Россией. Он также оправдывал оккупацию Россией украинского Крыма. Нардеп заявил, что Украина должна быть частью единого союзного государства.

Обращение к россиянам. 24 февраля 2024 года Илья Кива призвал россиян "освободить Украину" в эфире российского ТВ.

Могила Ильи Кивы

Сразу после убийства тело Ильи Кивы кремировали. Через пол года прах похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. На могильной плите выгравирована эпитафия на русском языке: "Моя сила в моей вере".

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