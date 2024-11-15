Нардеп Шевченко нагрубив кореспонденту "Телеграфа" на запитання про Лукашенка (відео)

Підозрюваний нині у залі суду

Нардеп Євгеній Шевченко, якого підозрюють у держзраді, сьогодні з'явився до суду, де, ймовірно, йому мають обрати йому запобіжний захід. Під час розмови з журналістами він почав грубо відповідати.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов поспілкувався з підозрюваним та запитав у нього, чи є президент Білорусі Олександр Лукашенко ворогом для України. Шевченко не дуже охоче відповідав, але й встиг грубо висловитись.

"Звичайно, він ворог нашої держави. А що тут такого? Ви цього не знаєте?", — відповідає питанням Шевченко.

Ян Доброносов поцікавився, чому тоді нардеп їздив до нього. Схоже це питання розгнівило Шевченка і він грубо висловився у бік кореспондента.

"Це вже не ваше діло", — прокоментував підозрюваний і перестав спілкуватись з представниками ЗМІ.

Варто зазначити, що днями кореспондент "Телеграфу" нагадав, що до повномасштабного вторгнення Шевченко приніс в парламент білоруський прапор і згадав, що того дня нардеп йому погрожував.

Що передувало

Шевченко відомий своєю проросійською позицією ще перед повномасштабним російським вторгненням та негативним ставленням до Революції гідності. Неодноразово був гостем телеефірів каналу забороненого нині каналу "112 Україна" та брав участь у прямих включеннях на російських пропагандистських телеканалах.

У 2020 році він привітав білоруського диктатора Олександра Лукашенка з переобранням на виборах. Сам нардеп раніше заявляв, що є "агентом розвідки". При цьому керівник ГУР МО Кирило Буданов підтверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з Лукашенком.

Втім, нещодавно через висловлювання Шевченка спалахнув скандал. У своєму дописі в Telegram він закликав президента України до переговорів з РФ. Також нардеп заявив, що нібито написав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу "щодо сприяння у припиненні авторитаризму та диктатури в політичному житті України".

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що деякі народні депутати "заплуталися" в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього України.

Підозру у державній зраді народному депутату оголосили 14 листопада. Правоохоронці провели комплексну психолого-лінгвістичну та військову експертизи, які підтвердили, що Шевченко почав завдавати шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп Шевченко в суді поцілувався з іншим нардепом.