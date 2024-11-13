Там пройшли його дитинство та юність: як виглядає батьківський дім Януковича в окупованому Єнакієвому (відео)

Родичі президента не продали цей будинок через проблеми з оформленням документів

Дитинство та юність президента-втікача Віктора Януковича пройшло у селищі Пивнівка у межах міста Єнакієвого, яке славилося своїм металургійним заводом. З 2014 року місто перебуває в окупації, а будинок колишнього президента розвалюється.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає батьківський дім Віктора Януковича, де він провів дитинство та юність.

Будинок Януковича в Єнакієвому розвалюється на очах

Будинок президента-зрадника України Віктора Януковича в окупованому місті Єнакієвому практично повністю розвалений. На фото та відео в мережі можна побачити, в якому убогому та нежитловому стані знаходиться місце, де зростав майбутній президент країни, який зрадив та втік після подій на Майдані.

Фото старого будинку Януковича оприлюднив у Facebook переселенець з Єнакієвого Олександр Чернов у листопаді 2019 року, і вказав, що вони були зняті ще в 2016 році. Автор у своєму посту зазначив, що "рускій мір" не пощадив навіть будинок свого вірного послідовника — Януковича.

Є інформація, що після втечі Януковича до Росії його родичі в Єнакієвому намагалися продати цей будинок та ділянку. Проте зробити цього не змогли, оскільки виникли проблеми з оформленням документів на право власності. З того часу будинок так стоїть нічийний, розвалюється і заростає бур’янами. Видно, що ніхто давно його не доглядав, а все що було всередині — розграбовано.

Раніше "Телеграф" розповідав, за що сидів Віктор Янукович і як він тоді мав вигляд. Дві судимості та дитяча колонія.