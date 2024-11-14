Його називали "гаманцем" Януковича: де зараз олігарх Курченко і що про нього відомо

Після Революції Гідності олігарх втік із України

Сергій Курченко — одіозний український олігарх, який збагатився за правління Віктора Януковича. Після повалення режиму Януковича бізнесмен втік до Росії. В Україні та США проти нього розслідується низка кримінальних справ та застосовуються санкції.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Сергій Курченко, та що про нього відомо.

Сергій Курченко — "гаманець" Януковича

Про українського олігарха Сергія Курченка публічно заговорили у 2012 році після резонансного розслідування журналістки Forbes Україна Севгіль Мусаєвої. Вона з’ясувала, що група компаній Курченка "Газ Україна" отримує доходи від продажу зрідженого газу державного підприємства "Укргазвидобування". Зріджений газ купувався за пільговою ціною та мав забезпечувати соціальні потреби населення, проте Курченко продавав його за ринковою ціною мережам автозаправних станцій.

Крім того, стало відомо, що група компаній "Газ Україна" була найбільшим імпортером нафтопродуктів, які ввозилися за схемою "обірваного транзиту". Тобто бензин та дизпаливо, які за документами ввозилися для подальшого транспортування до інших країн без сплати податків, насправді залишалися на внутрішньому ринку.

За правління Януковича олігарх зробив серйозні статки на фінансових махінаціях. Його називали одним із "гаманців" оточення тодішнього президента України Віктора Януковича.

Тоді Курченко почав скуповувати активи в різних сферах економіки. Однією з перших помітних угод стало придбання харківського футбольного клубу "Металіст" у грудні 2012 року. Вже наприкінці лютого 2013 року "Газ України" перетворився на "Східноєвропейську паливно-енергетичну компанію". Приблизно водночас компанія Курченка викупила Одеський нафтопереробний завод у російського "Лукойлу" і стала власником близько 150 АЗС в Україні та великої мережі газозаправних станцій Sparschwein у Німеччині.

Курченко втік із України — де він зараз

Під час Революції Гідності, коли впав режим Януковича, за експрезидентом втік і олігарх Курченко. Втік він, звичайно ж, до Росії. За даними ЗМІ, в Україні та США проти олігарха розслідується низка кримінальних справ та застосовуються санкції. Однак це не заважає йому будувати бізнес та збагачуватися вже у Росії, зокрема в і Криму.

У мережі була інформація про те, що Сергій Курченко контролює 25% автозаправок в окупованому Криму. Також є відомості про його бізнес у Москві та навіть Сербії.

За даними СБУ, у жовтні 2014 року Сергій Курченко отримав російське громадянство. Також була інформація, що того ж таки 2014 року олігарх за прискореною процедурою отримав громадянство Сербії, яке потім збиралися анулювати.

За даними ЗМІ, Сергій Курченко після втечі з України оселився у підмосковній Рубльовці в особняку за 35 мільйонів доларів. Також у мережі є фото особняка, в якому нібито мешкає олігарх. Його дружиною називають актрису Олену Римаренко, яка працювала в театрі Олега Табакова і у 2017 році нібито пішла у декрет.

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