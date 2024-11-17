Байден ухвалив історичне рішення щодо ударів по Росії - NYT

Стало навіть відомо, коли Україна застосує зброю

У неділю, 17 листопада, стало відомо, що Джо Байден за два місяці, які залишилися в нього на посаді, вперше дозволив українським військовим використовувати ATACMS по території Росії. Але поки у Курській області.

Про це повідомили офіційні особи США, пише The New York Times. У виданні зазначають, що рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США.

"Вибір розділив його радників, і його зміна відбувається за два місяці до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду, пообіцявши обмежити подальшу підтримку України", — йдеться у матеріалі.

Чиновники заявили, що дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або ATACMS, став відповіддю на несподіване рішення Росії ввести північнокорейські війська у бій.

Українці можуть використовувати ракети ATACMS, щоб завдати ударів по скупченням російських і північнокорейських військ, ключовим частинам військової техніки, логістичним вузлам, складам боєприпасів і лініям постачання в глибині Росії. Це могло б допомогти українцям притупити ефективність російсько-північнокорейського нападу.

Коли будуть застосовувати

Видання Reuters з посиланням на джерела пише, що Україна планує вперше вдарити ракетами ATACMS по Росії вже найближчими днями. Перші удари, ймовірно, здійснять за допомогою ракет ATACMS з радіусом дії до 306 км.

Удари вглиб Росії — що відомо

Попри те, що Україна для свого захисту від російського агресора використовує зброю партнерів, Київ не має права використовувати його для завдання ударів вглиб Російської Федерації.

Однак над цим питанням цього року активно почав займатись український президент та уряд.

Російський диктатор Володимир Путін раніше заявив, що такий дозвіл на удари втягне НАТО у війну з Росією.

"Якщо це рішення буде ухвалене, це означатиме не менше, ніж пряму участь країн НАТО, США та європейських країн у війні в Україні", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що особливого у північнокорейських гарматах "Koksan", які помітили в РФ.