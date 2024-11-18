"До біса життя! Ідіоти!": син Трампа впав в істерику після надання Байденом дозволу Україні бити по РФ

ATACMS можуть почати прилітати по Курській області РФ

Син новообраного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, який відомий своєю антиукраїнською та проросійською позицією, істерично відреагував на дозвіл Україні бити по Росії далекобійним озброєнням. Він викотив на цю тему гнівний допис у соцмережах.

Про це Трамп-молодший написав у своєму Twitter (X). Він заявив, що це рішення нібито може спровокувати Третю світову війну.

"Військово-промисловий комплекс, здається, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя. Треба зафіксувати ці трильйони доларів. До біса життя!!! Ідіоти!", – написав Трамп-молодший.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, стало відомо, що чинний президент США Джозеф Байден за два місяці, які залишилися в нього на посаді, вперше дозволив українським військовим використовувати ATACMS по території Росії. Але поки що тільки у Курській області.

Також "Телеграф" розповідав, що по Росії полетять не тільки ATACMS. Ще дві країни наслідували приклад Байдена.

Варто зазначити, що в ніч і вранці 17 листопада росіяни атакували Україну, використавши 120 ракет та 90 безпілотників. Через це було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Скоріше за все, саме ця атака стала причиною надання потрібних дозволів Україні.