Затримана з мільйонами доларів голова Хмельницького МСЕК досі отримує зарплату. Як це можливо?

Контракт чиновниці продовжує залишатися чинним

У скандалі із затриманням голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи випливли нові деталі. Згідно з контрактом, вона залишатиметься на своїй посаді до кінця 2025 року.

На це звернуло увагу видання "Українські новини". Там навели витримку з Єдиного реєстру судових рішень, в якій зазначено, що у 2020 році вона уклала контракт із головним лікарем КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи".

Наголошується, що контракт діятиме до 2 листопада 2025, тобто ще близько року. Варто зазначити, що до рішення суду питання про її звільнення, швидше за все, не розглядатиметься. А це означає, що Крупа ще рік отримуватиме зарплату.

"Телеграф" звернувся до керівництва обласної ради Хмельницької області, проте там офіційного коментаря із цього приводу не надали. Неофіційно ж в облраді зазначили, що голосування щодо подальшої долі голови МСЕК ще не було, оскільки суд поки що нічого не вирішив.

Про усунення чиновниці від виконання зобов’язань нічого не відомо.

Як повідомлялося раніше, 4 жовтня 2024 року правоохоронці знайшли у Крупи 6 мільйонів доларів готівкою. Пізніше вона заявила, що із цієї суми її персональними коштами є лише ті, що зазначені у декларації. Інші, за словами чиновниці, належать іншим особам.

Чоловік підозрюваної зазначив, що більша частина вилучених грошей нібито була передана йому у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проектів.