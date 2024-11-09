Скандальний глава МСЕК Крупа порушила мовчання і пояснила, звідки взялися гроші

Вперше з моменту арешту Крупа розповіла про велику кількість готівки у своїй квартирі

Керівник центру медико-соціальних експертиз (МСЕК) Хмельницької області Тетяна Крупа, яку заарештували за звинуваченням у незаконному збагаченні, розповіла, звідки у її квартирі з’явилися великі суми готівки, у тому числі й в іноземній валюті.

Про це повідомляє "Головком". За словами Крупи, не всі вилучені в неї гроші належать безпосередньо членам сім’ї. Особистими коштами Крупи нібито є гроші, які були зазначені у декларації, а решта належать іншим особам.

На запитання, кому саме належить решта грошей, Крупа заявила, що інформацію має її чоловік, колишній начальник управління Державної аудиторської служби України у Хмельницькій області Володимир Крупа.

Водночас у зауваженнях до протоколу обшуку чоловік підозрюваної зазначив, що вилучені кошти були у нього в розпорядженні.

Адвокат затриманої заявила, що слідство не надало жодних переконливих доказів того, що готівка у квартирі Крупи належать її власниці.

Раніше"Телеграф"писав про те, що у Тетяни Крупи були виявлені значні суми в польських банках. Як виявилося, сотні тисяч доларів вона поклала на рахунок ще 2022 року.