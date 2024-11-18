Задержанная с миллионами долларов глава Хмельницкого МСЭК до сих пор получает зарплату. Как это возможно?

Контракт чиновницы продолжает оставаться в силе

В скандале с задержанием главы Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы всплыли новые детали. Согласно контракту, она будет оставаться на своей должности до конца 2025 года.

На это обратило внимание издание "Украинские новости". Там привели выдержку с Единого реестра судебных решений, в которой указано, что в 2020 году она заключила контракт с главным врачом КЗОЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы".

Отмечается, что контракт будет действовать до 2 ноября 2025 года, то есть еще около года. Стоит отметить, что до решения суда вопрос о ее увольнении, скорее всего, рассматриваться не будет. А это значит, что Крупа еще год будет получать зарплату.

"Телеграф" обратился к руководству областного совета Хмельницкой области, однако там официального комментария по этому поводу не предоставили. Неофициально же в облсовете отметили, что голосования по дальнейшей судьбе главы МСЭК еще не было, поскольку суд пока ничего не решил.

Об отстранении чиновницы от выполнения обязательств ничего не известно.

Как сообщалось ранее, 4 октября 2024 года правоохранители нашли у Крупы 6 миллионов долларов наличными. Позже она заявила, что из этой суммы ее персональными средствами являются лишь те, что указаны в декларации. Остальные, по словам чиновницы, принадлежат другим лицам.

Муж подозреваемой отметил, что большая часть изъятых денег якобы была передана ему в виде в виде инвестиций для совместных бизнес-проектов.