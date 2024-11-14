Мало доказів? Чоловік "мільйонерки" з МСЕК вже заговорив про її звільнення з в'язниці

У СІЗО пояснили, чому Крупа сидить у звичайній камері

Чоловік "мільйонерки" з Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи сподівається на справедливий суд та звільнення обвинувачуваної, адже "вона лікар, а не спеціаліст з фінансів". Володимир Крупа називає арешт дружини "горем у сім'ї".

Про це пише ТСН.ua, посилаючись на його слова. Він каже, що дуже обурений ходом справи та відео, які потрапили у мережу.

Крупа також розповів, про походження грошей та перспективи звільнення "мільйонерки" з МСЕК з під варти.

"Я не володію повною інформацією про те, що у правоохоронців є проти Тетяни Василівни. Я думаю, що у них нічого немає. Минулого разу в коментарі я чітко заявив, що правоохоронці та судді розберуться", — сказав він.

До того ж у Київському СІЗО розповіли, чому Тетяна Крупа перебуває у звичайній камері, а не платній. Адже наразі вона знаходиться в камері, яка призначена для чотирьох арештантів, а не у тій, яка має поліпшені умови.

За словами уповноважених осіб, їй просто не вистачило платної камери, бо наразі на них є попит, тому утворюється черга. Проте чоловік Тетяни Крупи Володимир не прокоментував умови її утримання.

Він наразі розцінює нинішню ситуацію як "горе в сім’ї та знущання".

"До фіналу дуже далеко. Я знаю свою дружину. Вона лікар, яка допомагала людям, а не фахівець з нерухомості або фахівець з грошових питань. Якщо попадуться професійні адвокати, правоохоронні органи, судді, то все буде добре. Є сподівання, що її можуть випустити на свободу через недоведеність вини", — сказав Крупа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандальна глава МСЕК Крупа порушила мовчання і пояснила, звідки взялися гроші.