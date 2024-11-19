Хорватия предоставит Украине 30 танков и 30 БМП: что за техника и насколько устарела (фото, видео)

Украине бронетехника не помешает, тем более модели уже знакомы

Украина получит партию танков М-84 и БМП М-80 от Хорватии Военное ведомство этой страны оценило их стоимость в 144,8 млн. евро. В эту сумму входят не только 30 танков и 30 БМП, но запасные части и снаряды.

Как отмечает Милитарный, Украина будет впервые получать танки М-84. Однако они не будут сложными для овладения, ведь строились на основе экспортного советского танка Т-72М1 в тогдашней Югославии.

Характеристики танка М-84

Этот танк был разработан в 80-е годы. Его серийно выпускали до 1991 года. Он прошёл испытание в войнах в 90-х. Танк использовали не только страны бывшей Югославии, но и Кувейт, куда экспортировалась одна из версий танка. Танк был модернизирован до уровня М-84А4 Snajper, а в 2023 году прошёл капитальный ремонт.

В отличие от советского предка, у хорватского танка есть несколько важных обновлений: новый баллистический вычислитель, инфракрасный прицел наводчика, новый двигатель и приводы поворота башни. Украинским военным потребуется обратить внимание на защиту, ведь этот момент остался на уровне советского Т-72.

Характеристики БМП M-80

БМП М-80 словенской армии

Украине уже передавала такие БМП Словения. М80 – это югославская боевая машина пехоты, разработанная в 1980 году для замены старого бронетранспортера М-60П. М80 была разработана на основе опыта использования советских БМП и французских моделей. Она активно использовалась в боевых действиях на территории бывшей Югославии. Экипаж 3 человека, еще 7 человек десанта. Вооружение M-80 – 20-мм быстрострельная автоматическая пушка с темпом стрельбы 1000 выстрелов в минуту. Существует несколько модификаций M80, где M80A – основная модификация с улучшенной броней и вооружением.

Максимальная скорость:

По шоссе: до 58 км/ч (M80), до 65 км/ч (M80A)

По плаву: 7,8 км/ч (M80A)

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинские военные защищают бронетехнику и артиллерию от дронов. К примеру, на САУ "Краб" из Польши наваривают "мангалы".