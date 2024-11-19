Как стать на воинский учет не по месту регистрации

Для ВПЛ требуются дополнительные документы

Военнообязанные граждане должны состоять на учете в ТЦК и СП. Украинцы, проживающие не по месту регистрации, могут встать на воинский учет по фактическому месту жительства.

Об этом сообщают в телеграм-канале Львовского областного ТЦК и СП. Отмечают, что процесс предполагает несколько важных шагов.

Чтобы стать на учет, нужно обратиться в ближайший ТЦК и СП за фактическим местожительством и написать заявление на постановку на воинский учет.

Если вы являетесь внутренне перемещенным лицом, обязательно нужно иметь справку о регистрации как ВПЛ.

После того как ваши данные будут внесены в Единый государственный реестр военнообязанных по новому месту жительства, вас автоматически снимут с учета по предварительному адресу.

"Воинский учет — это обязанность каждого гражданина Украины призывного возраста. Лицо обязано прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и стать на учет", — говорится в сообщении.

Напоминаем, чтобы стать на воинский учет, нужно подать в военкомат автобиографию и 2 фотографии 3x4. При этом гражданин должен предоставить:

документ, удостоверяющий личность. Обычно это паспорт гражданина Украины;

гражданина Украины; индивидуальный налоговый номер, то есть РНОКПП;

то есть РНОКПП; военно-учетные документы (если он есть). К этому списку документов можно отнести военный билет или удостоверение о приписке;

или свидетельство о рождении;

документы о текущем семейном положении и наличии детей. Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей;

Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей; документы по образованию. Они необходимы для понимания, какой уровень образования есть у гражданина (например, общее среднее образование — лицо закончило общеобразовательное учебное заведение I-III степеней, высшее образование — получение образовательной степени бакалавр или магистр).

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам, не ставшим на воинский учет. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.