Без візиту до ТЦК: у Міноборони анонсували новий спосіб постановки на військовий облік

Наразі для постановки на облік необхідно особисто відвідати ТЦК

У Міністерстві оборони планують запровадити можливість стати на військовий облік онлайн без відвідування територіальних центрів комплектування у 2025 році. Верифікація відбуватиметься через BankID, документи Державної міграційної служби та Єдиний державний демографічний реєстр.

Українці зможуть виконати свій військовий обов'язок через смартфон із будь-якого зручного місця. Про це під час брифінгу розповіли міністр оборони Рустем Умєров і його заступниця Катерина Черногоренко.

За словами Черногоренко, наразі для постановки на облік необхідно особисто відвідати ТЦК для верифікації та перевірки документів. Проте вже розпочалася робота над впровадженням онлайн-сервісу, хоча для цього потрібні зміни до законодавства.

Міністр оборони наголосив, що відомство працює над технічними, юридичними та законодавчими аспектами впровадження нового функціоналу. Планується перетворити "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр, який стане альтернативою традиційним ТЦК.

"Ми розуміємо, що це величезний виклик. Міністерство розробляє концепцію перетворення ТЦК на офіс з обслуговування військовослужбовців", – зазначив Умєров, додавши, що для міністерства важливо не нашкодити діючій системі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у Раді хочуть відкрити дані про військовий облік публічних діячів. Український блогер та волонтер Сергій Стерненко вже розкритикував цю ініціативу.