Нафтогаз витратить мільйони гривень на пошук нового голови компанії: як будуть шукати

Шукати нового голову правління планується через рекрутингову агенцію

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" витратить майже 5 млн гривень (близько 100 тисяч доларів США) на процедуру з пошуку нового голови правління компанії. Шукати його будуть через рекрутингову агенцію.

Про це повідомив журналіст Юрій Дощатов. До допису він приклав відповідний скриншот з системи Prozorro.

"НАК "Нафтогаз України" започаткував процедуру пошуку заміни голови компанії. Вже почався пошук рекрутингової агенції яка і буде шукати саме кандидатів на посаду голови правління НАК — оголошення розміщено в системі prozorro. Очікувана вартість послуги з пошуку кандидатур складає 4,569 млн грн. НАК сподівається, що рекрутингову агенцію буде відібрано до 22 січня", – написав він.

Пошук нового голови, скоріше за все, пов'язаний із тим, що 3 грудня Верховна Рада України підтримала нове призначення в Уряді. Народні депутати проголосували за кандидатуру Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності. Чернишов до призначення очолював правління НАК, проте планувалося, що він тимчасово збереже попередню посаду.

Доречі, нагадаємо, що зростання тарифів на комунальні послуги вже наступного 2025 року в Україні цілком ймовірне. За прогнозами Національного банку України, воно торкнеться цін на газ, опалення та гарячу воду.