Хватит говорить "Будь здоров": как правильно ответить на украинском, если человек чихает

Есть единственный правильный вариант

Когда кто-то чихает, мы привычно говорим в ответ "Будь здоров". Однако в украинском языке эта фраза имеет иное значение и говорить ее в таком случае — не правильно.

В Словаре украинского языка (СУМ) указано, что фраза "Будь здоров, будьте здорові" — это вежливое пожелание при прощании. Об этом пишет "УНИАН".

"Бувай (будь, бувайте, будьте, іди, зоставайся, ходи і т. ін.) здоров (здоровий, здорова, здорові) — усталена формула прощання. — Бувай здоров, Миколо! — кричав Боженко з вагона. — Будь здоров, старина. Бережи хлопців! — крикнув Щорс (Олександр Довженко, I, 1958, 203); Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. — Будьте здорові! — Ідіть здорові! (Леся Українка, III, 1952, 471)", — говорится в материале.

Если речь идет о пожелании здоровья, следует говорить "Будь здоровий!" или "Будь здорова!". Отмечается, что традиция желать здоровья чихнувшему человеку была еще во времена античности. В европейской традиции такое пожелание связывали с чумой, поэтому фраза "Будь здоров!" должна была предупреждать болезнь. Собственно, сейчас она подразумевает это же.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно говорить в украинском — "дзвонити" или "телефонувати".