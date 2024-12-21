Якою буде максимальна пенсія в Україні у 2025 році

Від чого залежить розмір пенсії?

У 2025 році максимальна пенсія в Україні залишиться на рівні 23 610 гривень, оскільки перегляд соціальних стандартів не передбачається. Таку суму зможуть отримувати пенсіонери з урахуванням усіх передбачених законодавством надбавок та підвищень.

Граничний розмір пенсійних виплат розраховується на основі десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян. Це зазначено у проєкті Бюджетної декларації України на 2025-2027 роки.

Від чого залежить розмір пенсії

Базова пенсія кожного українця обчислюється індивідуально, враховуючи страховий стаж та розмір заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Держава встановлює граничну межу таких виплат, за винятком окремих доплат для категорій осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Мінімальна пенсія у 2025 році становитиме 2 361 гривню. До максимального розміру пенсії входять надбавки, підвищення, додаткова пенсія, цільова грошова допомога, пенсія за особливі заслуги перед Україною, індексація та інші доплати, передбачені законодавством.

Вимоги до страхового стажу

Пенсійний фонд України встановлює чіткі вимоги щодо виходу на пенсію у 2025 році. Для отримання пенсійних виплат у 60-річному віці необхідно буде мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

Українці зможуть оформити пенсію у 63 роки за наявності від 22 до 32 років стажу. Для виходу на пенсію у 65 років достатньо буде мати від 15 до 22 років страхового стажу.

Вимоги до страхового стажу щороку зростають на один рік. До 2028 року необхідний стаж для виходу на пенсію у 60 років становитиме 35 років. Такі зміни передбачені чинним пенсійним законодавством України.

Розмір щомісячних виплат залежить від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, яку отримував майбутній пенсіонер протягом трудової діяльності. Важливим фактором є також своєчасна сплата страхових внесків роботодавцем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні запровадять накопичувальні пенсії. Відповідні зміни передбачені у законопроєкті, який оприлюднило Міністерство соціальної політики.