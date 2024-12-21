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Чи мобілізують чоловіків з хворою шкірою

Автор
Кароліна Терещенко
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Ілюстрація
Ілюстрація. Фото Колаж "Телеграфу"

З деякими хворобами дають відстрочку

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак деякі категорії громадян не підлягають призову, зокрема за станом здоров'я.

Не беруть в армію з серйозними захворюваннями шкіри та підшкірної клітковини. Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є такі діагнози:

  • дифузний нейродерміт (атопічний дерматит);
  • з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
  • пухирчатка звичайна;
  • герпетиформний дерматит;
  • поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
  • універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Окрім зазначених хвороб, у деяких випадках шкірні захворювання можуть бути підставою для тимчасової непридатності до служби. Наприклад, якщо перебіг захворювання має рецидивуючий характер, або є загострення, громадяни можуть отримати відстрочку до покращення стану здоров'я.

Нагадуємо, що не мобілізують людей з вадами розвитку, хромосомними порушеннями та деформацією. Виключити з військового обліку можуть, якщо у чоловіка:

  • вроджена вада розвитку нервової системи;
  • вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;
  • вроджена вада розвитку системи кровообігу;
  • вроджена вада розвитку органів дихання;
  • щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;
  • целіакія;
  • вроджена вада розвитку статевих органів;
  • вроджена вада розвитку сечової системи;
  • вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;
  • інші вроджені вади розвитку;
  • хромосомні аномалії.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами можуть визнати тимчасово непридатним. Тимчасову відстрочку можуть дати після перенесених гострих захворювань.

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#Мобілізація #Непридатний #Хвороби