Чи мобілізують чоловіків з хворою шкірою

З деякими хворобами дають відстрочку

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак деякі категорії громадян не підлягають призову, зокрема за станом здоров'я.

Не беруть в армію з серйозними захворюваннями шкіри та підшкірної клітковини. Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є такі діагнози:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит);

з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Окрім зазначених хвороб, у деяких випадках шкірні захворювання можуть бути підставою для тимчасової непридатності до служби. Наприклад, якщо перебіг захворювання має рецидивуючий характер, або є загострення, громадяни можуть отримати відстрочку до покращення стану здоров'я.

Нагадуємо, що не мобілізують людей з вадами розвитку, хромосомними порушеннями та деформацією . Виключити з військового обліку можуть, якщо у чоловіка:

вроджена вада розвитку нервової системи;

вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджена вада розвитку системи кровообігу;

вроджена вада розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія;

вроджена вада розвитку статевих органів;

вроджена вада розвитку сечової системи;

вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами можуть визнати тимчасово непридатним. Тимчасову відстрочку можуть дати після перенесених гострих захворювань.