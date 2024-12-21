Чи мобілізують чоловіків з хворою шкірою
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З деякими хворобами дають відстрочку
В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак деякі категорії громадян не підлягають призову, зокрема за станом здоров'я.
Не беруть в армію з серйозними захворюваннями шкіри та підшкірної клітковини. Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є такі діагнози:
- дифузний нейродерміт (атопічний дерматит);
- з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
- пухирчатка звичайна;
- герпетиформний дерматит;
- поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
- універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).
Окрім зазначених хвороб, у деяких випадках шкірні захворювання можуть бути підставою для тимчасової непридатності до служби. Наприклад, якщо перебіг захворювання має рецидивуючий характер, або є загострення, громадяни можуть отримати відстрочку до покращення стану здоров'я.
Нагадуємо, що не мобілізують людей з вадами розвитку, хромосомними порушеннями та деформацією. Виключити з військового обліку можуть, якщо у чоловіка:
- вроджена вада розвитку нервової системи;
- вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;
- вроджена вада розвитку системи кровообігу;
- вроджена вада розвитку органів дихання;
- щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;
- целіакія;
- вроджена вада розвитку статевих органів;
- вроджена вада розвитку сечової системи;
- вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;
- інші вроджені вади розвитку;
- хромосомні аномалії.
Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами можуть визнати тимчасово непридатним. Тимчасову відстрочку можуть дати після перенесених гострих захворювань.