Россияне пытались разогнать фейк о своем ударе по Сумам, но их подловили на нелепой лжи (фото)

В Украине опровергли очередную ложь врага

Россияне попытались нелепо оправдаться за военное преступление, которое они совершили в Сумах, обстреляв жилой дом. Они обвинили Украину в фейках, но их ложь была быстро развеяна.

Подловил россиян на вранье Telegram-канал "Полковник ГШ". Он опубликовал скриншоты постов, где российские пропагандисты пытаются выдать обломки своих же ракет за фейки. В них они аргументируют свои доводы тем, что маркировка на них якобы имеет сомнительное качество. Дескать, цифры на детали ракет наносят якобы исключительно только с помощью заводской штамповки.

Однако, как отмечает "Полковник ГШ", "корявые цифры", о которых они пишут, — это российский ГОСТ. Дело в том, что действительно маркировка на разных российских ракетах может иметь разный вид. Все из-за того, что в РФ используется 3 вида технологии нанесения маркировки: ударный, гравирование и травление.

"Здесь некоторые сви*****и пытаются оправдать военные преступления армии РФ, однако они не знакомы со своим же ГОСТом определяющим методы и способы маркировки номеров и индексов на изделиях", — пишет он.

В подтверждение своим словам, автор публикует скриншот из российских документов, а также примеры маркирования разными способами, которые доказывают, что ракета в Сумах — российская.

Напомним, что в результате удара по Сумам, по состоянию на утро 18 ноября, количество пострадавших достигло 89 человек. Погибло 11 человек, 2 из них — дети.

Ранее мы писали о том, что количество жертв российского удара в Глухове продолжает расти.