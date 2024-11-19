Які зміни будуть у мобілізації в Україні за Планом стійкості Зеленського

Повний план представлять у грудні

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський презентував План внутрішньої стійкості. Один з пунктів торкається мобілізація.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, у ньому 10 пунктів, усі направлені на зміцнення нашої держави.

Саме у другому пункті плану про фронт йдеться про зміну підходів до управління в армії. Тобто в Україні запровадять нову посаду — військовий омбудсмен, який опікуватиметься захистом прав військовослужбовців. Таким чином Міноборони та Україна хочуть "захистити права громадян".

До того ж для громадян, які не досягли мобілізаційного віку, мають створити нову програму контрактів. За словами президента, більше конкретні дії та додатки будуть представлені у грудні цього року.

"Взагалі дуже плутано і виглядало / звучало так, що більшість плану взагалі не готова. Окрім останнього пункту більшість просто вода", — додав Железняк.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров нещодавно заявив, що Україна збирається піти від "бусифікації", адже планується реформування системи мобілізації. Тобто наша держава планує без силових методів заохочувати військовозобов'язаних до служби, а також продовжувати цифровізацію цих процесів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Міноборони анонсували новий спосіб постановки на військовий облік без відвідування територіальних центрів комплектування у 2025 році.