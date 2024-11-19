Какие изменения будут в мобилизации в Украине по Плану стойкости Зеленского

Полный план представят в декабре

Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский представил План внутренней стойкости. Один из пунктов касается мобилизации.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, в нем 10 пунктов, все направлены на укрепление нашего государства.

Именно во втором пункте плана о фронте речь идет об изменении подходов к управлению в армии. То есть в Украине введут новую должность — военный омбудсмен, который будет заниматься защитой прав военнослужащих. Таким образом, Минобороны и Украина хотят "защитить права граждан".

К тому же для граждан, не достигших мобилизационного возраста, должна быть создана новая программа контрактов. По словам президента, более конкретные действия и приложения будут представлены в декабре этого года.

"Вообще очень запутано и выглядело/звучало так, что большинство плана вообще не готово. Кроме последнего пункта большинство просто вода", — добавил Железняк.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров недавно заявил, что Украина собирается уйти от "бусификации", ведь планируется реформирование системы мобилизации. То есть, наше государство планирует без силовых методов поощрять военнообязанных к службе, а также продолжать цифровизацию этих процессов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Минобороны анонсировали новый способ постановки на военный учет без посещения территориальных центров комплектования в 2025 году.