Як отримати електронний військовий квиток у "Резерв+" чи "Дія"

Створити документ можна у декілька кліків

Отримати копію військово-облікового документа стало набагато простіше. Електронний військовий квиток можна згенерувати у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія".

"Телеграф" розповідає, як отримати документ онлайн. Електронний військовий квиток, має таку саму юридичну силу, як паперовий.

Електронний військовий квиток у "Резерв+"

Щоб створити електронну копію у "Резерв+", необхідно:

Увійти у застосунок і оновити свої дані. Знайти документ із QR-кодом, натиснувши на три крапки біля нього. Обрати "Завантажити PDF". Зберегти файл на Google Drive, відправити на електронну пошту чи у месенджер. За потреби роздрукувати документ.

Військовий квиток на порталі "Дія"

"Дія" тепер також дозволяє створювати електронний військово-обліковий документ, який підтягує дані з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг). У ньому зазначена інформація про статус бронювання, а QR-код забезпечує зручність перевірки.

Для оформлення через "Дія" потрібно:

Авторизуватися за допомогою електронного підпису (КЕП). Обрати послугу "Військово-обліковий документ". Подати заяву, перевіривши актуальність своїх даних. Підписати документ електронним підписом.

Військово-обліковий документ сформується за наявності актуальних даних про людину в Реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Нагадуємо, що в "Резерв+" тепер можна отримати відстрочку від мобілізації. Оформлення відстрочки онлайн наразі доступне:

люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності;

студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістратури навчаються на аспірантурі.

Щоб оформити відстрочку, необхідно:

Завантажити оновлену версію "Резерв+", яка вже доступна в AppStore та PlayMarket. Авторизуватися в застосунку. Надіслати запит на оформлення відстрочки.

Після цього система автоматично перевірить, чи має користувач право на відстрочку. У разі підтвердження статусу, інформація відобразиться в електронному військовому документі.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо не вдається отримати відстрочку в "Резерв+". Можна звернутися до технічної підтримки для виправлення помилок.