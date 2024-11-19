Як отримати електронний військовий квиток у "Резерв+" чи "Дія"
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Створити документ можна у декілька кліків
Отримати копію військово-облікового документа стало набагато простіше. Електронний військовий квиток можна згенерувати у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія".
"Телеграф" розповідає, як отримати документ онлайн. Електронний військовий квиток, має таку саму юридичну силу, як паперовий.
Електронний військовий квиток у "Резерв+"
Щоб створити електронну копію у "Резерв+", необхідно:
- Увійти у застосунок і оновити свої дані.
- Знайти документ із QR-кодом, натиснувши на три крапки біля нього.
- Обрати "Завантажити PDF".
- Зберегти файл на Google Drive, відправити на електронну пошту чи у месенджер.
- За потреби роздрукувати документ.
Військовий квиток на порталі "Дія"
"Дія" тепер також дозволяє створювати електронний військово-обліковий документ, який підтягує дані з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг). У ньому зазначена інформація про статус бронювання, а QR-код забезпечує зручність перевірки.
Для оформлення через "Дія" потрібно:
- Авторизуватися за допомогою електронного підпису (КЕП).
- Обрати послугу "Військово-обліковий документ".
- Подати заяву, перевіривши актуальність своїх даних.
- Підписати документ електронним підписом.
Військово-обліковий документ сформується за наявності актуальних даних про людину в Реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Нагадуємо, що в "Резерв+" тепер можна отримати відстрочку від мобілізації. Оформлення відстрочки онлайн наразі доступне:
- люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності;
- студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістратури навчаються на аспірантурі.
Щоб оформити відстрочку, необхідно:
- Завантажити оновлену версію "Резерв+", яка вже доступна в AppStore та PlayMarket.
- Авторизуватися в застосунку.
- Надіслати запит на оформлення відстрочки.
Після цього система автоматично перевірить, чи має користувач право на відстрочку. У разі підтвердження статусу, інформація відобразиться в електронному військовому документі.
Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо не вдається отримати відстрочку в "Резерв+". Можна звернутися до технічної підтримки для виправлення помилок.