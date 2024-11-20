Сколько должно платить государство: простой способ сосчитать сумму субсидии

Сумма субсидии рассчитывается для каждого домохозяйства индивидуально

В Украине субсидия предоставляется семьям, которые не могут самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги. При этом рассчитать размер субсидии можно без помощи других. Для этого нужно знать общий совокупный доход семьи.

На сайте Минсоцполитики размещена очень простая формула, в которую нужно подставить свои значения и сосчитать размер субсидии. В общем, это разница между суммой начисления коммунальных услуг, в пределах социальных нормативов и размером обязательного платежа. Для того чтобы рассчитать его нужно среднемесячный совокупный доход умножить на обязательный процент платежа.

Чтобы вычислить базовую цифру — обязательный процент платежа, нужно общий доход семьи за месяц разделить на количество ее членов, определив доход за месяц на одного человека. Затем полученное число делят на размер прожиточного минимума (в 2024 г. он составляет 2920 грн). Далее результат делят на два и умножают на 15%. Нагляднее это показано в инфографике.

Формула расчета субсидии

Отметим, имеющиеся калькуляторы суммы субсидий онлайн в основном показывают неверные данные. Телеграф проверил самые популярные ссылки с поисковиков, однако все они используют некорректную сумму прожиточного минимума.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом виде субсидии, также доступном украинцам. Речь о субсидии на дрова или другом печном топливе — ее предельная сумма 21 000 грн.