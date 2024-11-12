Нову комісію після ліквідації МСЕК можна буде пройти заочно: чим це допоможе

Бюрократичну систему МСЕК, що скомпрометувала себе, замінить щось нове

В Україні до кінця поточного року розформують медико-соціальні експертні комісії. Їх замінять на механізм, який можна буде пройти дистанційно.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу на засіданні уряду у вівторок, 12 листопада.

Глава Кабміну підкреслив, що стару бюрократичну систему МСЕК буде замінено на більш дієвий механізм, орієнтований на людину та її потреби.

Він додав, що перший крок у цьому напрямі вже зроблено – до парламенту направили законопроєкт, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини.

Шмигаль уточнив, що лікарі-практики у складі експертних команд об’єктивно оцінять стан людини за однією з трьох категорій:

стійке повне обмеження працездатності;

стійке часткове обмеження працездатності;

працездатна особа.

"Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат – максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця до її потреб", – пояснив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Україною промайнула хвиля корупційних скандалів, пов’язаних зі співробітниками МСЕК. Так, мільйонні статки з люксовими машинами знайшли у керівника Львівської МСЕК. Підозрювану перевіряють на причетність до безпідставного присвоєння груп інвалідності.

Це лише одна з багатьох ланок одного ланцюжка. Правоохоронці взялися перевіряти співробітників цих органів після того, як у голови МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи виявили повну тумбочку та ліжко грошей. Жінку, яка, серед іншого, оформила інвалідність усім своїм родичам, заарештували за звинуваченням у незаконному збагаченні.