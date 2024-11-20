Верховная Рада поддержала ликвидацию МСЭК: что будет вместо нее

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12178, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Уже известно, что будет вместо нее.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, "за" проголосовали 260 народных избранников.

"Функции будут возложены на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения", — говорится в сообщении нардепа.

Проектом закона предлагается с 1 января 2025 года заменить МСЭКи командами врачей-практиков. Предусмотрено, что эти команды будут работать в многопрофильных медицинских учреждениях и будут формироваться индивидуально из профильных специалистов в соответствии с потребностями пациента, что повысит профессиональность экспертизы.

При этом, новая система будет цифровизирована. Таким образом, лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты оценивания будут автоматически попадать в Единую информационную систему социальной сферы для дальнейших шагов по реабилитации, оценке работоспособности и, в случае необходимости, назначения государственных выплат.

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