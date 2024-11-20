Апартаменты почти за 27 миллионов гривен: как выглядит квартира беглого президента Януковича

Несколько лет назад жилье беглого президента взяли в аренду

Виктор Янукович — одиозный президент Украины, который происходит из Енакиево, что в Донецкой области. Именно он давал указание расстреливать участников Евромайдана и вел пророссийскую политику. Чиновник проживал в загородной резиденции "Межгорье", но у него были еще одни апартаменты.

"Телеграф" расскажет о квартире, которую имел беглый президент в Киеве.

Квартира Виктора Януковича

Прежде чем стать президентом Украины, Виктор Янукович приобрел роскошные апартаменты на столичной Оболонской набережной. Именно в этом доме политик и был прописан.

Квартира имеет площадь 240 квадратных метров. Ее стоимость оценивается в 27 миллионов гривен. Журналисты рассказывали, что в комнатах увидели мраморный пол, кованые перила, резные двери, гипсовую лепку. Также в доме есть зал с камином, лоджия, джакузи. А краны к сантехнике сделаны из бронзы, словно позолоченные.

Фото Евгения Солонины

Фото Евгения Солонины

Кроме этого, политик заказал большой круглый стол, стулья, шкафы и полочки в одном стиле. А еще Янукович позаботился об автономном газовом котле. В то же время после того, как Янукович покинул страну, из квартиры вывезли всю мебель, обрезали спутниковый кабель и сняли люстры.

Фото Евгения Солонины

Фото Евгения Солонины

С тех пор как Янукович сбежал из Украины, в квартире никто не жил. Там появилась эрозия и облупились стены. Кроме того, накопилось 60 тысяч гривен долга. Жилье арестовали по подозрению политика в государственной измене.

В 2019 году в Национальном агентстве по розыску активов решили сдавать имущество беглого президента в аренду. Стоимость оценили в 37 тысяч гривен в месяц. В помещении сменили входную дверь и установили систему сигнализации. Впрочем, кто арендовал жилье, неизвестно.

Недавно "Телеграф" рассказывал, где жила известная актриса Людмила Гурченко. Она выросла в однокомнатной квартире, но переехала в Москву.