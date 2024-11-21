В Україні створять офіційний перелік терористичних організацій: навіщо потрібен цей документ

Перелік терористичних груп буде формуватися публічно

Верховна Рада України 20 листопада схвалила у першому читанні проєкт закону про створення та ведення переліку терористичних організацій. В цьому переліку будуть терористичні організації, діяльність яких спрямована безпосередньо проти України та її народу.

Про це сказано у картці законопроєкту на сайті Ради. Зазначається, що відповідно до положень Закону України "Про боротьбу з тероризмом" формування та ведення такого переліку буде покладено на Службу безпеки України. Загалом документ передбачає:

Запровадження переліку терористичних організацій (груп);

Порядок включення/виключення таких організацій (груп) до/з переліку;

Впровадження інших положень щодо формування переліку терористичних організацій (груп).

Перелік терористичних груп буде формуватися публічно. Зараз головна проблема полягає в тому, що з початку повномасштабної війни проти російського режиму в Україні значно зросла діяльність російських терористичних груп. Пов'язані з росіянами терористи з "Л/ДНР" воюють на фронті проти українських сил, інші терористичні організації намагаються шкодити всередині країни. Новий законопроєкт дозволить забезпечити створення дієвого алгоритму формування публічного переліку терористичних організацій (груп), що посилить інституційні спроможності України в протидії терористичній діяльності.

Нагадаємо, що 20 листопада Верховна Рада України прийняла низку важливих документів. Зокрема, Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №12178, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Вже відомо, що замість неї буде.

Також Рада проголосувала за законопроєкт №11410 про позбавлення почесних звань та державних нагород зрадників України та колаборантів. Для цього створять спеціальну комісію, яка ухвалюватиме рішення про необхідність позбавити нагород тієї чи іншої особи.

Ще один документ, який прийняла Рада – це законопроєкт №12104. Він передбачає усунення правової невизначеності щодо підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.