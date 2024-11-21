В Украине создадут официальный перечень террористических организаций: зачем нужен этот документ

Список террористических групп будет формироваться публично

Верховная Рада Украины 20 ноября одобрила в первом чтении проект закона о создании и ведении перечня террористических организаций. В этом списке будут террористические организации, деятельность которых направлена непосредственно против Украины и ее народа.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Рады. Отмечается, что в соответствии с положениями Закона Украины "О борьбе с терроризмом", формирование и ведение такого перечня будет возложено на Службу безопасности Украины. В целом документ предусматривает:

Введение списка террористических организаций (групп);

Порядок включения/исключения таких организаций (групп) в/из перечня;

Внедрение других положений по формированию перечня террористических организаций (групп).

Список террористических групп будет формироваться публично. Сейчас главная проблема в том, что с начала полномасштабной войны против российского режима в Украине значительно возросла деятельность российских террористических групп. Связанные с россиянами террористы из "Л/ДНР" воюют на фронте против украинских сил, другие террористические организации пытаются вредить внутри страны. Новый законопроект позволит обеспечить создание действенного алгоритма формирования публичного перечня террористических организаций (групп), что усилит институциональные возможности Украины в противодействии террористической деятельности.

Напомним, что 20 ноября Верховная Рада Украины приняла ряд важных документов. В частности, Рада приняла в первом чтении законопроект №12178, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Уже известно, что вместо нее будет.

Также Рада проголосовала за законопроект №11410 о лишении почетных званий и государственных наград предателей Украины и коллаборантов. Для этого будет создана специальная комиссия, которая будет принимать решение о необходимости лишить наград того или иного лица.

Еще один документ, который приняла Рада – это законопроект №12104. Он предусматривает устранение правовой неопределенности по поводу предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.