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У Кременчуці пролунали вибухи під час масштабної тривоги: що відомо про атаку (оновлено)

Автор
Анастасія Мокрик
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У Кременчуці пролунали вибухи Новина оновлена 21 листопада 2024, 07:46
У Кременчуці пролунали вибухи. Фото Колаж "Телеграфу"

Усіх просять перебувати у укриттях до відповідного розпорядження

Вранці 21 листопада під час масованої атаки по Україні у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи. Для міста була ракетна небезпека.

Про це повідомили моніторингові Telegram-канали. До цього в них з’являлася інформація про те, що у бік Кременчука летить група крилатих ракет.

У Повітряних силах зазначили, що ракети летіли на Кременчук із півночі. Деякі з них змінили курс на Дніпро, де вже пролунали вибухи цього ранку.

Усіх просять перебувати у укриттях до відповідного розпорядження. Загроза лишається.

В області застосовано графіки аварійних відключень. Про це повідомили у Полтаваобленерго.

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 21 листопада з 06:57 в області застосовано ДАО (1-3 черги), а також 1-у чергу СДАО (спеціальний графік аварійних відключень, — Ред)", — йдеться у повідомленні .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі вранці 21 листопада пролунали вибухи. Моніторингові канали заявили про пуски ракет, а Повітряні сили про загрозу балістичного озброєння.

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#Україна #Кременчук #Вибухи #Тривога