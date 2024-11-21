Розчинилась у повітрі? Куди зникла "міжконтинентальна ракета", яку зафіксували монітори

За кілька хвилин ціль просто зникла

Вдень у четвер, 21 листопада, вся Україна знову тривожилася через загрозу застосування росіянами міжконтинентальної балістичної ракети. Нагадаємо, ранком цього ж дня ворог запустив по Дніпру саме таку ракету — РС-26 "Рубеж".

Сигнал тривоги пролунав в усіх областях України, проте за кілька хвилин ціль просто зникла, повідомили різні пабліки в Telegram.

Водночас, в інших пабліках заявили про те, що це не була міжконтинентальна балістична ракета. Ймовірно, ППО зреагувала на вихід РСЗВ.

Своєю чергою моніторингові канали пояснили, що міжконтинентальна балістична ракета фіксується лише на підльоті. Тому РСЗВ було випадково сплутано з ракетою.

Водночас, як пояснили у моніторинговому каналі, запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) з території Астраханської області дійсно було зафіксовано. Проте подальший її політ ніде не підтвердився. Через це було оголошено повітряну тривогу по всій країні.

Разом з тим, об’єкт, що рухався в напрямку Дніпропетровщини, виявився результатом роботи РСЗВ по прифронтових територіях, але спочатку його помилково прийняли за МБР. Відповідей на питання, чому російська ракета не досягла цілі, немає. Причиною могла бути несправність, відхилення від курсу або передчасна детонація, але це залишається невідомим.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко також прокоментував запуск росіянами МБР і її загадкове зникнення. За його словами, це могла бути фальш-ціль.

"Є фальш-цілі. Той сами Сармат, коли проходив перші випробувальні тести, він проходив їх на пусках, на порохових зарядах. Тобто це на висоту 30-50 метрів, макет на пороховому заряді, але він повністю імітує пуск міжконтинентальної балістичної ракети", — зауважив оглядач.

"Так, дійсно, фальш-ціль можна запускати. Так само як вони могли запустити і повноцінну ракету саме в межах випробовувань, які вони зараз проводять. Це могли бути навіть випробовування…, а ракета впала десь у лісі за 20-30 км від стартового майданчика", — додав він.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, росіяни вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Її запустили з Астраханської області. Удар цією зброєю прийшовся саме на Дніпро.

Також "Телеграф" розповідав про те, що відомо про ракету РС-26 "Рубеж", якою Росія атакувала Україну. Вважається, що РС-26 "Рубеж" створено на базі двох "Тополь-М". Аналогічний підхід був використаний для ракети РСД-10 "Пионер".