Ексміністр Милованов звинуватив у погрозах відому журналістку Соколову: деталі скандалу

Думки українців щодо цієї ситуації розділилися

Колишній міністр економіки України, президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов заявив, що журналістка Яніна Соколова нібито погрожувала йому через відмову в отриманні гранту. Вона відкидає ці звинувачення.

Милованов написав на своїй Facebook-сторінці, що Соколова "погрожувала" йому через те, що Комітет благодійного фонду KSE відмовив в наданні гранту її команді. Він додав, що Комітет вирішив, що інші проєкти більше підходять під критерії.

"Нам також відмовляють, і більше ніж в половині разів. Мені образливо, але я працюю далі, будую стосунки, покращую проекти і продукт. Що зробила Яніна? Написала мені купу матюків, погроз, і пообіцяла мене від***дити. Хоч я і не приймав рішення в комітеті, я вважаю неприпустимим таку реакцію і тиск на людей які приймають рішення як витрачати гроші донорів", — написав Милованов.

Він додав до публікації скрін повідомлення Соколової. ЇЇ слова він сприйняв за погрози.

"І останнє — я ціную досягнення Яніни, але ми не будуємо країну в якій люди так спілкуються і намагаються вибивати гроші, а коли їм ці гроші не дають, починають погрожувати", — закінчив свій пост Милованов.

В коментарях його запитали, про що писала журналістка, що саме він "обіцяв і не виконав". Милованов відповів, що Соколова просила гроші на проєкт.

"Я сказав що ми розглянемо і ймовірно дамо. Скоріш за все це буде формальністю. Вона чомусь вирішила, що юридична особа KSE – це я, і я приймаю всі рішення, є власником і розпоряджаюсь грошима донорів. Але не так. Є процедури. Я дійсно очікував, що грант пройде. І так їй і сказав. Але він не пройшов, бо через певні причини члени комітету проголосували проти", — описав ситуацію Милованов.

Проте у коментарі прийшла сама Соколова та розповіла, що сталося з власного погляду. Вона звинуватила Милованова у "брехні", бо він показав лише частину її повідомлення.

Журналістка розповіла, що два місяці тому Милованов дав згоду на "отримання нами гранту для нашого проєкту психологічної допомоги військовим і цивільним". За її словами, Милованов дав зрозуміти, що фінансування буде, після чого "пропав на тижні три". "Після двох місяців тримання в напрузі" всієї команди, він передав справи дирекції.

"Яка на комітеті винесла рішення, що наш проект взагалі не підпадає під задачі KSE. Ми не маємо жодних претензій до команди KSE. Але до порядності пана Тимофія є питання. Якщо ти тримаєш слово — ти його виконуєш. Якщо сумніваєшся, то кажеш я сумніваюся що вийде, але давайте спробуємо. Якщо ні то ні. Судячи з відгуків колег які співпрацювали з Тимофієм, то йому слова порядність і вміння тримати слово не знайомі. Ницо. Тому і написала Вам. Бо може Ви не у курсі. Світ тісний. І бумеранг існує", – написала Соколова.

В коментарях, як зазвичай, думки розділилися. Частина людей не згодні, що повідомлення журналістки містило погрози. До того ж, неетично викладати на широкий загал особисте листування, додають вони. Однак деякі встали на бік ексміністра.

Як повідомляв "Телеграф", раніше фонд Яніни Соколової втрапив у скандал із невдалою соціальною рекламою. Журналістка вибачилася за це та пояснила, як так сталося.