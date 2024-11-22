Экс-министр Милованов обвинил в угрозах известную журналистку Соколову: детали скандала

Мнения украинцев на єту ситуацию разделились

Бывший министр экономики Украины, президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что журналистка Янина Соколова якобы угрожала ему из-за отказа в получении гранта. Она отвергает эти обвинения.

Милованов написал на своей Facebook-странице, что Соколова "угрожала" ему из-за того, что Комитет благотворительного фонда KSE отказал в предоставлении гранта ее команде. Он добавил, что Комитет решил, что другие проекты больше подходят под критерии.

"Нам тоже отказывают, и более чем в половине раз. Мне обидно, но я работаю дальше, строю отношения, улучшаю проекты и продукт. Что сделала Янина? Написала мне кучу мата, угроз, и пообещала меня от***дить. Хоть я и не принимал решения в комитете, я считаю недопустимым такую реакцию и давление на людей, принимающих решение как тратить деньги доноров", — написал Милованов.

Он добавил в публикацию скрин сообщения Соколовой. Ее слова он принял за угрозы.

"И последнее — я ценю достижения Янины, но мы не строим страну, в которой люди так общаются и пытаются выбивать деньги, а когда им эти деньги не дают, начинают угрожать", — закончил свой пост Милованов.

В комментариях его спросили, о чем писала журналистка, что он "обещал и не выполнил". Милованов ответил, что Соколова просила деньги на проект.

"Я сказал что мы рассмотрим и вероятно дадим. Скорее всего это будет формальностью. Она почему-то решила, что юридическое лицо KSE – это я, и я принимаю все решения, являюсь владельцем и распоряжаюсь деньгами доноров. Но не так. Есть процедуры. Я действительно ожидал, что грант пройдет. И так ей и сказал. Но он не прошел, потому что по определенным причинам члены комитета проголосовали против", — описал ситуацию Милованов.

Однако в комментарии пришла сама Соколова и рассказала, что случилось с ее точки зрения. Она обвинила Милованова во "лжи", потому что он показал лишь часть ее сообщения.

Журналистка рассказала, что два месяца назад Милованов дал согласие на "получение нами гранта для нашего проекта психологической помощи военным и гражданским". По ее словам, Милованов дал понять, что финансирование будет, после чего "пропал на три недели". "После двух месяцев держания в напряжении" всей команды он передал дела дирекции.

"Которая на комитете вынесла решение, что наш проект вообще не подпадает под задачи KSE. Мы не имеем никаких претензий к команде KSE. Но к порядочности господина Тимофея есть вопросы. Если ты держишь слово — ты его выполняешь. Если сомневаешься, говоришь я сомневаюсь, что получится, но давайте попробуем. Если нет, то нет. Судя по отзывам коллег, которые сотрудничали с Тимофеем, ему слова порядочность и умение держать слово не знакомы. Низко. Потому и написала Вам. Так как, может, Вы не в курсе. Мир тесен. И бумеранг существует", — написала Соколова.

В комментариях, как обычно, мнения разделились. Часть людей не согласна, что сообщение журналистки содержало угрозы. К тому же, неэтично выкладывать на широкую общественность личную переписку, добавляют они. Однако некоторые встали на сторону экс-министра.

Как сообщал "Телеграф", ранее фонд Янины Соколовой попал в скандал с неудачной социальной рекламой. Журналистка извинилась за это и объяснила, как это произошло.