"Буде тільки гірше": Соколова вибачилася за скандальні борди у Києві та звернулася до українців із проханням

Фонд Yanina Sokolova’s Fund запустив зовнішню соціальну рекламу, мета якої спонукати людей звертатися за психологічною допомогою, але реакція громадян виявилася не такою, на яку очікували

Скандальні борди та сітілайти у Києві з неоднозначними написами "Буде тільки гірше" та іншими, будуть зняті. Наступні тези, які там з’являться, вибиратимуть самі українці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала українська журналістка Яніна Соколова. Зараз під своїм постом вона збирає пропозиції, чим замінити ті фрази, які обурили багатьох.

"Не помиляється той, хто нічого не робить. Ми помилилися. За неприйнятну в наш час концепцію рекламної кампанії несу відповідальність персонально я. Я її затвердила після пропозицій рекламного агентства McCann Kyiv. Тому прошу персональне вибачення у всіх, у кого наша ідея викликала протилежну від бажаного реакцію. Що, власне, сталося", — зазначила Соколова.

Вона пояснила, що минулого тижня фонд Yanina Sokolova’s Fund запустив зовнішню соціальну рекламу, яка має на меті спонукати людей звертатися за психологічною допомогою. При цьому на бордах та сітілайтах були написані фрази, з якими найчастіше звертаються на лінію психологічної допомоги "Варто жити".

Йдеться про такі фрази:

"Життя не має сенсу"

"Буде тільки гірше"

"З депресії не вийти".

"Розрахунок нас і наших партнерів, за участю психологів агентства, був на те, що людина, яка прочитає на борді свої ж думки синхронізує їх із собою і побачить що: вихід є, як написано нижче, набере наших психологів 5522 і отримає допомогу", — Пояснила Яніна.

Однак така ідея не спрацювала, і такі написи викликали обурення у багатьох людей. Дехто міг подумати, що людей закликають зацементувати свої думки.

Соколова зазначила, що лінія "Варто жити" працює з 2021 року, а з початком повномасштабної війни запустили лінію для військових та громадянських. За її словами, було зібрано найкращих психологів країни, які щодня працюють, щоб допомагати. На цей час допомогу було надано 9000 українців. Їм допомогли позбутися думок про суїцид, депресію, тривогу.

"Я ще раз вибачаюсь перед тими, кого ми поранили своєю рекламою. І хочу, щоб ми виправили цю помилку. Борди та сітілайти будуть зняті. Вже знімаються. І замінені бордами, які ми робитимемо на основі ваших ідей та пропозицій. Це, напевно,, буде перша реклама психологічної допомоги, яку створили самі українці", — звернулася до українців журналістка.

Вона запитала суспільство "Щоб Ви написали на бордах? Щоб це спонукало звертатися до психологів і одночасно не травмувало людей у кризових станах?". Відповіді Соколова попросила залишити у коментарях під її постом.

"Ми зберемо всі разом. Пропрацюємо найкращі тези і запропонуємо вам концепт. І виберемо найкращий. Вибачте, що вчора не реагувала. Добиралася додому з відрядження, не було чим писати, руки за кермом", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві спалахнув скандал через те, що забудовник вдруге намагається привласнити історичні будівлі за адресою вулиця Хорива.