Власник Telegram-каналу "Джокер" став "непридатним" з-за кордону — розслідування

За даними журналістського розслідування, блогер знявся з військового обліку, перебуваючи за кордоном

Скандально відомий блогер, власник Telegram-каналу "Джокер" Роман Кравець виїхав за кордон та знявся з військового обліку.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів hromadske. Незадовго до виходу цього матеріалу Telegram-канал "Темний лицар" перестав існувати, а сам Кравець свій канал раптом зробив приватним — якщо ви на нього не підписані, то в пошуку його вже не знайти.

У розслідуванні йдеться про те, що Голосіївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Києві зняв Кравця — "Джокера" з військового обліку ще в липні 2024 року.

Сам Кравець надав редакції фото з лікарні з нібито проходженням військово-лікарської комісії. Але на документі стоїть дата не липень, а 29 травня 2024 року. Блогер не пояснив, яким чином він ознайомився із рішенням комісії та знявся з обліку, перебуваючи за межами України.

Також журналісти звернули увагу на те, що підписи Кравця на двох документах відрізняються один від одного. Йдеться про рішення військово-лікарської комісії та угоду про купівлю квартири у Дніпрі.

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