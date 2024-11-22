В Україні показали безпілотник-розвідник з вертикальним злетом (відео)

Інженери вже розробляють нову модель з покращеними політними характеристиками, але зі збереженням унікальних рис

Україна отримує сучасні дрони від союзників та розробляє самостійно. Серед останніх оприлюднених розробок — безпілотник з вертикальним зльотом та посадкою від Buntar Aerospace.

Про його характеристики повідомило Міністерство цифрової трансформації України в програмі Warchangers. Головна задача "Бунтаря" — розвідка в реальному часі та коригування вогню артилерії. Основна перевага — стабільність зв'язку.

Саме це відзначили при випробуваннях у Харківській області. Серед відгуків — більша ефективність за 100 хвилин польоту, ніж в подібних роздвіддронів за три години в небі. Серед унікальних рис — власне програмне забезпечення Бунтар-coPilot "який автоматизує роботу оператора і дозволяє менше втрачати бортів, плюс там є ситуаційна обізнаність, яка дозволяє більш якісно виконувати місії".

Тактичний радіус Buntar-1 складає близько 50 кілометрів. Загальна дальність польоту — понад 80 км. Дрон стабільно працює в умовах РЕБ, він швидко складається та розкладається.

Для того, щоб навчитися керувати таким дроном потрібно чимало часу — три тижні, якщо не мати попередньої підготовки. Якщо навчати досвічений екіпаж — знадобиться три дні. Випробовували "Бунтаря" через Brave1. На основі першого Buntar-1, вже розробляється модель три, у якої буде збільшена тривалість польоту до трьох годин зі збереженням стабільного радіозв'язку.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські розробки на заміну цивільному китайському дрону "Мавік". Нові безпілотники вже створювались для умов війни.