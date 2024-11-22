В Украине показали беспилотник-разведчик с вертикальным взлетом (видео)

Инженеры уже разрабатывают новую модель с улучшенными политическими характеристиками, но с сохранением уникальных черт

Украина получает современные дроны от союзников и разрабатывает самостоятельно. Среди последних обнародованных разработок – беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой от Buntar Aerospace.

О его характеристиках сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в программе Warchangers. Главная задача "Бунтаря" — разведка в реальном времени и корректировка огня артиллерии. Основное преимущество — стабильность связи.

Это отметили при испытаниях в Харьковской области. Среди отзывов – большая эффективность за 100 минут полета, чем у подобных разведдронов за три часа в небе. Среди уникальных черт — собственное программное обеспечение Бунтарь-coPilot "который автоматизирует работу оператора и позволяет меньше терять бортов, плюс там есть ситуационная осведомленность, позволяющая более качественно выполнять миссии".

Тактический радиус Buntar-1 составляет около 50 километров. Общая дальность полета – более 80 км. Дрон стабильно работает в условиях РЭБ, он быстро складывается и раскладывается.

Для того чтобы научиться управлять таким дроном, нужно немало времени — три недели, если не иметь предварительной подготовки. Если обучать опытный экипаж — понадобится три дня. Испытывали "Бунтаря" через Brave1. На основе первого Buntar-1 уже разрабатывается модель три, у которой будет увеличена продолжительность полета до трех часов с сохранением стабильной радиосвязи.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских разработках на замену гражданскому китайскому дрону "Мавик". Новые беспилотники уже создавались для войны.