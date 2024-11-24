Не тільки нардепів: кого не мобілізують в Україні у грудні

Усього є кілька таких категорій

В Україні, як і раніше, діють загальна мобілізація та воєнний стан, у зв’язку з чим чоловіки від 25 до 60 продовжують отримувати повістки. Однак є категорії громадян, які їх точно не отримають цього року

Усього є кілька таких категорій, які з тих чи інших причин не підлягають службі. "Телеграф" розповідає, кого це стосується.

Так, відстрочку від призову отримують працівники державних органів та критично важливих підприємств, які перебувають на спеціальному військовому обліку.

Батьки трьох або більше неповнолітніх дітей у разі заборгованості за аліментами також не підлягають призову.

До цього списку належать також і особи, які самостійно виховують неповнолітню дитину або мають на утриманні дитину з інвалідністю, а також ті, хто доглядає тяжкохворих родичів, можуть звільнитися від служби.

Студенти, які навчаються в університеті на денній формі та викладачі з науковим ступенем та вчителі, які працюють мінімум на 0,75 ставки, також не підлягають заклику.

Особливий статус мають сім’ї загиблих захисників.Близькі родичі загиблих чи зниклих безвісти під час бойових дій людей та членів сімей Героїв України не мобілізуватимуть.

Відстрочку отримають також державні службовці певних категорій. Серед них народні депутати, судді, працівники силових відомств та органів військового управління.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть в Україні мобілізувати чоловіка із бронхіальною астмою.