Не только нардепов: кого не мобилизуют в Украине в декабре

Всего есть несколько таких категорий

В Украине по-прежнему действуют общая мобилизация и военное положение, в связи с чем мужчины от 25 до 60 продолжают получать повестки. Однако есть категории граждан, которые их точно не получат в этом году

Всего есть несколько таких категорий, которые по тем или иным причинам не подлежат службе. "Телеграф" рассказывает, кого это касается.

Так, отсрочку от призыва получают работники государственных органов и критически важных предприятий, которые находятся на специальном воинском учете.

Родители троих или более несовершеннолетних детей в случае задолженности по алиментам также не подлежат призыву.

К этому списку относятся также и лица, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка или имеют на иждивении ребенка с инвалидностью, а также ухаживающие за тяжелобольными родственниками, могут освободиться от службы.

Студенты, которые учатся в университете на дневной форме и преподаватели с ученой степенью и учителя, работающие минимум на 0,75 ставки, также не подлежат призыву.

Особый статус имеют семьи погибших защитников. Близкие родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий людей и членов семей Героев Украины не будут мобилизовать.

Отсрочку получат также государственные служащие определенных категорий. Среди них — народные депутаты, судьи, работники силовых ведомств и органов военного управления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли в Украине мобилизовать мужчину с бронхиальной астмой.