Церковне свято 15 січня: що заборонено робити сьогодні, щоб не втратити свій достаток

Слід сьогодні дотримуватися низки традицій та заборон

У середу, 15 січня, православні та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Павла Фівейського. До того, як Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, це свято припадало на 28 січня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Цей день присвячений пам’яті преподобного Павла Фівейського, одного з перших християнських пустельників. Він народився в III столітті й з юності був відомий своїм благочестивим життям. Після смерті батьків він тікав від гонінь на християн і прожив у пустелі близько 90 років, вдаючись до молитви й суворого посту. Преподобний Павло став зразком аскетизму і смиренності для наступних поколінь.

Що можна робити 15 січня:

Це день вшанування святого Павла Фівейського. Віряни моляться йому, просячи допомоги у зміцненні віри, позбавленні спокус і даруванні терпіння.

Цей день вважається сприятливим для милосердя. Допомога бідним, хворим чи самотнім – спосіб виявити християнську любов і співчуття.

У народі 15 січня вважався днем праці та порядку. Люди намагалися робити корисні справи: наводити чистоту в будинку, шити або займатися ремеслом.

Цей день можна присвятити сімейним бесідам, обговоренню майбутніх планів чи спільним приємним справам із близькими та друзями.

Що не можна робити 15 січня:

Цього дня важливо уникати суперечок, конфліктів та навіть найменшого роздратування. Вважається, що поганий настрій і сказані в гніві слова можуть призвести до неприємностей для сім’ї.

День преподобного Павла присвячений праці та дисципліні, тому не можна виявляти лінь. Люди вірили, що той, хто полінується цього дня, зіткнеться з проблемами на роботі чи в господарстві.

Народні прикмети кажуть, що позичати гроші цього дня – до бідності. Такий вчинок "виносить" достаток з дому.

Цей день не підходить для початку важливих проєктів, великих покупок або підписання контрактів. Вважається, що будь-яке починання у цей день супроводжуватиметься перешкодами.

Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на цілий 2025 рік. Ми поділилися скільки вихідних буде в українців.