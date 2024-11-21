Деяким студентам не дадуть відстрочки від мобілізації у 2025 році

Я відчуваю, що ми будемо продовжувати цю практику, — Бабак

Денну форму навчання для аспірантів-контрактників скасують і у 2025 році. Це означає, що вони не отримають право на відстрочку від мобілізації.

Про це голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив в інтерв'ю "Українським новинам". За його словами, аспірантура останні кілька років використовувалася деякими чоловіками призовного віку для уникнення мобілізації, а не для здобуття наукових ступенів.

"Під гаслом того, що "нам потрібно залучати молодь до науки", на іспит до аспірантури зареєструвалися більше 90 тисяч людей. При тому, що ми кожного року випускали лише декілька тисяч. "Тяга до знань, різко всі стали гризти граніт науки"", — каже Бабак.

На запитання, чи планується й надалі обмежувати вступ на денну форму навчання для аспірантів-контрактників, депутат відповів, що, ймовірно, так. Він зазначив, що поки це питання розглядалося лише поверхнево, але до кінця року заплановано його детальний аналіз разом із Міністерством на одному із засідань комітету. Депутат висловив переконання, що ця практика буде продовжена.

Також нардеп виступив проти зниження балу на Єдиному вступному іспиті для вступу на бюджетну форму навчання в аспірантурі, яка і надає право на відстрочку.

Нагадуємо, що відстрочку можуть отримати студенти та аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання. Також право мають військовозобов'язані, які здобувають рівень освіти не нижчий за той, який вони вже мають.

Для отримання відстрочки від мобілізації аспіранти та студенти повинні виконати наступні кроки:

зібрати пакет підтверджувальних документів, (зокрема отримати довідку від закладу вищої освіти про навчання);

написати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше "Телеграф" писав, хто зі студентів може отримати повістку. Люди, які отримують другу вищу освіту, можуть забути про відстрочку.